Mbappé sofre entrada dura, é substituído e reaparece de muletas

O Paris Saint-Germain tem uma grande preocupação para os próximos jogos. Durante a final da Copa da França, contra o Saint-Etienne, nesta sexta-feira (24), o atacante Kylian Mbappé sofreu uma entrada duríssima, se queixou de dores no tornozelo e deixou o campo mancando. Mesmo sem o craque, o PSG faturou o título da competição, com gol de Neymar aos 14 minutos de partida. Foi a 13ª taça da Copa da França conquistada pela equipe.

O lance preocupante com Mbappé aconteceu aos 27 do primeiro tempo, após o atacante, em contra-ataque em velocidade do PSG, receber bom passe. O zagueiro e capitão da equipe rival, Loïc Perrin, veio com tudo e deu um carrinho violento no camisa 7. O joelho do jogador do Saint-Etienne acertou em cheio o tornozelo do francês, de 21 anos, que se contorceu de dor no gramado.

Mbappé foi substituído por Sarabia e foi direto ao vestiário. Só apareceu no banco de reservas no meio do segundo tempo, com muletas e bota no tornozelo direito.

Jogador foi visto de muleta e bota no tornozelo

(Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP)

A entrada no craque revoltou os jogadores do PSG e uma confusão generalizada se formou. O árbitro revisou o carrinho no VAR e expulsou Perrin, que fazia seu último último jogo da carreira. O juíz também deu amarelo para mais quatro jogadores, incluindo Marco Verratti, que estava no banco da equipe de Paris.

Nas próxima semana, o PSG decide a Copa da Liga Francesa, contra o Lyon. E, em agosto, disputará vaga nas semifinais da Liga dos Campeões, contra a Atalanta. Mbappé, que passará por exames, vira dúvida para os compromissos.