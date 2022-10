Mbappé tem contrato bilionário no PSG, superando Messi e Neymar

O atacante Kylian Mbappé deve receber um valor astronômico nos próximos três anos no Paris Saint-Germain. O jogador tem previsto um salário de 630 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) ao longo desse tempo, sendo o mais bem pago do mundo. A informação é do jornal Le Parisien.

O montante se refere ao contrato de renovação firmado entre o francês e o clube em maio desse ano. O vínculo vale até junho de 2024 e pode se estender por mais um ano, o que ficaria a critério de Mbappé. Ainda de acordo com o periódico, o salário anual do francês é de 72 milhões de euros (R$ 368,3 milhões). Assim, por mês, ele desembolsa a quantia de de 6 milhões de euros (R$ 30, 6 milhões).

Campeão mundial de 2018, Mbappé tem o maior contrato do elenco do PSG. O astro argentino Lionel Messi fatura 41 milhões de euros líquidos (R$ 208 milhões) por temporada na França. Já Neymar recebia 36 milhões de euros líquidos (R$ 182 milhões) no primeiro contrato com o clube - ele renovou em 2021, e não foi especificado quanto o brasileiro ganha atualmente.

O Le Parisien também revela que existem dois bônus no contrato de Mbappé. O primeiro é de assinatura de 180 milhões de euros (R$ 920, 8 milhões), pagos em três parcelas. O atacante tem a garantia de receber as três parcelas de 60 milhões de euros permanecendo ou não até o final de seu contrato.

Há ainda um bônus de 'fidelidade', pago no fim de cada janela de transferência. Para o primeiro ano, está previsto o valor de 70 milhões de euros brutos (R$ 354 milhões). No início do segundo ano, em setembro de 2023, Mbappé receberia cerca de 80 milhões de euros (R$ 405 milhões), se ainda estiver no PSG. Se exercer a opção de um terceiro ano no clube, o time francês terá de pagar 90 milhões de euros (R$ 456 milhões).

No total, se Kylian Mbappé cumprir os três anos de contrato, ele receberá mais de 630 milhões de euros bruto (R$ 3,1 bilhões), cerca de 282 milhões de euros líquidos (R$ 1,4 bilhão).