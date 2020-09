Mbappé testa positivo para covid-19 e é cortado de jogo da França

O atacante Kylian Mbappé, da seleção francesa e do Paris Saint-Germain, está com covid-19. O jogador testou positivo e foi cortado do jogo contra a Croácia, nesta terça-feira (8), às 15h45, no Stade de France, pela segunda rodada da Liga das Nações.

A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou o diagnóstico de Mbappé, que está assintomático e já cumpre isolamento em casa.

Kylian Mbappé ne participera pas à France-Croatie. Le résultat de son test au Covid-19 diligenté par l'UEFA ce matin s'étant révélé positif, il a été placé à l'écart du groupe après la réception des résultats. https://t.co/tCrCCSNDJH — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 7, 2020

Com o atacante, a seleção perde seu terceiro jogador. Antes, o goleiro Steve Mandanda e o meia Houssem Aouar já tinham testado positivo para coronavírus e desfalcaram a equipe na primeira rodada da Liga, contra a Suécia. Na partida, aliás, Mbappé marcou o gol que garantiu a vitória da França por 1x0.

Além de ficar de fora da seleção, Mbappé também desfalcará o PSG nos dois primeiros jogos do time no Campeonato Francês, contra Lens, nesta quinta-feira (10), fora de casa, e Olympique de Marselha, no domingo (13), às 16h, no Parc des Princes. Ele ainda é dúvida para enfrentar o Metz e Nice, nos dias 16 e 20 de setembro, respectivamente.

Com o francês, o PSG, atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, chega ao seu sétimo jogador do elenco profissional masculino com coronavírus. Além dele, testaram positivo Neymar, Marquinhos, Di María, Keylor Navas, Icardi e Paredes.