Mbappé treina com tornozelo enfaixado antes de jogo com a Tunísia

Às vésperas da partida contra a Tunísia, marcada para esta quarta-feira (30), o atacante francês Mbappé treinou com uma faixa no tornozelo esquerdo. Nome mais badalado da seleção francesa, ele é um dos artilheiros da Copa do Mundo, com três gols.

De acordo com a imprensa europeia, Mbappé costuma sofrer com dores no tornozelo esquerdo e teria reclamado após a vitória por 2x1 sobre a Dinamarca. A condição do atacante, no entanto, não preocupa.

A França vem sofrendo com lesões desde antes da Copa. Jogadores como Pogba, Kanté e Benzema não integram o elenco no Catar por conta de problemas físicos. Na estreia, o lateral esquerdo Lucas Hernández se machucou e foi cortado.

Classificada para as oitavas de final com uma rodada de antecedência, a França deve ter um time misto contra a Tunísia. A partida será às 12h, no estádio Cidade da Educação.