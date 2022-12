Mbappé vai para o Barcelona? Entenda a trollagem na Espanha

Uma grande reviravolta pode acontecer no futebol internacional. Depois de Messi deixar o Barcelona e ir para o Paris Saint-Germain, os catalães planejam dar o troco e tirar Mbappé do clube francês. Seria uma bomba, certo? Mas a 'notícia', publicada por um jornal espanhol, não passa de uma tradicional pegadinha no país.

Por lá, é comemorado todo 28 de dezembro o Dia dos Santos Inocentes - algo como o Dia da Mentira no Brasil. A data é tão conhecida que até a imprensa local entra na brincadeira. E daí veio a trollagem sobre Mbappé no Barcelona.

A fake news foi publicada pelo jornal catalão Mundo Deportivo. A data foi levada bastante a sério, e foi escrita uma matéria completa, cheia de detalhes e informações sobre como a operação seria feita.

"Apesar dos seus problemas econômicos, o Barcelona quer pegar a bomba do mercado: contratar Kylian Mbappé", disse o jornal nas redes sociais. O Mundo Deportivo ainda 'explicou' que o camisa 7 do PSG não suportaria uma iminente renovação de contrato de Messi após a derrota para o argentino na final da Copa.