MC Bin Laden processa EA Sports por usar dança no jogo Fifa sem autorização

O cantor MC Bin Laden, dono do hit Tá tranquilo, tá favorável, abriu um processo contra a EA Sports, empresa criadora do jogo Fifa, pelo uso não autorizado da coreografia que ele criou para a música no jogo.

Ao podcast g1, o funkeiro contou que está pedindo uma indenização por danos morais e materiais de R$ 120 mil. A música ficou popular em 2016.

Há sete anos, a faixa foi um grande sucesso no Brasil. A coreografia do clipe, em que MC Bin Laden cruza os braços e faz o "sinal da Hang Loose, o famoso sinal do Ronaldinho", citado na letra, também foi muito popular.

A dança era utilizada em comemorações dos próprios jogadores da Seleção, como Neymar Jr.

A empresa americana EA Sports, que cria e vende a franquia de game de futebol com a licença da Federação Internacional de Futebol (Fifa), incluiu a dancinha como opção de comemoração de gol dos jogadores.