MC Carol revela que enviou nudes dela com amante para o noivo

A cantora MC Carol, de 29 anos, surpreendeu ao revelar que traiu o ex-noivo, Samuel da Silva, 37, com um policial no Catar enquanto passeava pelo país durante a Copa do Mundo.

A funkeira ainda contou que enviou vários nudes, vídeos de sexo para o ex-companheiro, principalmente após a história vir à tona na mídia. “Eu mandei vídeos, áudios e fotos minhas transando (com outro) para ele. Então, não tinha muito o que dizer… Ele fingiu que estava tudo tranquilo. Ele também não tinha muito o que dizer depois da história toda que vazou”, disse à Quem.

Já o novo affair da famosa é de Guiné Bissau, na África, assim como o ex-noivo da cantora. MC Carol contou que conheceu o rapaz enquanto passava uns dias na Bahia. Apaixonado pela funkeira, o novo boy fez até uma tatuagem em homenagem à artista.

“Ele falou que estava muito apaixonado por mim e me pediu em namoro. Aí, eu pedi uma prova de amor e ele fez. Mas não quero namorar agora. Gosto muito dele, muito mesmo. A gente não se desgrudou desde a Bahia. Ele foi no meu show aqui no Rio de Janeiro, depois fomos para um show do Baco. Também passamos Ano-Novo juntos, fomos ontem ao cinema, hoje no Cristo Redentor”, revelou.