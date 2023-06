MC Daniel confirma fim do namoro com Mel Maia após boatos

Parece que é o fim definitivo do casal MC Daniel e Mel Maia. O cantor surgiu sem aliança nas redes sociais, aumentando ainda mais o término do namoro com a atriz da Globo.

Neste domingo (11), o funkeiro, então, resolveu acabar de vez com os burburinhos e comentou através de uma página de fofocas que não tem motivo nenhum de usar aliança. Os fãs questionaram o famoso o motivo de não estar usando o anel de R$ 33 mil.

"Não tem por que eu usar aliança", disparou o cantor na página Alfinetei Teen. O MC finalizou a temporada de shows na Europa em Londres no último domingo (11). Enquanto isso, no Brasil, Mel Maia permanece aparecendo nos stories do Instagram usando a aliança.

Entretanto, na mesma rede social, Mel apagou os destaques do Instagram onde tinha momentos ao lado do cantor. No feed, ela ainda não arquivou as fotos com o ex-namorado.

Os rumores do fim do namoro começou após uma publicação do jornalista Leo Dias afirmando que o ex-casal estava em uma crise, principalmente devido ao ex-namorado da artista, João Pedro, que seria o suposto pivô da separação.