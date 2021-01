MC Fioti lança remix de 'Bum Bum Tam Tam' sobre vacina Coronavac; assista

MC Fioti lançou neste sábado, 23, o hino da vacina, um remix da música Bum Bum Tam Tam sobre o imunizante Coronavac, desenvolvido pelo Instituto Butantan e a farmacêutica Sinovac.

Lançado em março de 2017, o funk original já fazia sucesso em todo o Brasil e, recentemente, o refrão foi associado ao nome do centro de pesquisa paulistano.

Com a expectativa de ter uma vacina aprovada para uso no País, a música do funkeiro ganhou mais repercussão, o que levou à gravação de um clipe na sede no instituto, em São Paulo.

"Me sinto muito satisfeito em participar disso. Eu me comunico com a comunidade e muita gente lá não acredita nisso. Fico feliz em passar um incentivo, através da música", disse MC Fioti em entrevista.

A letra da música foi adaptada para falar sobre a Coronavac: "É a vacina envolvente que mexe com a mente de quem tá presente / É a vacina saliente, que vai curar 'nois' do vírus e salvar muita gente / Aí eu falei assim pra ela: Vai, vai no Bubutantã, vem no Bubutantã".

O clipe começa no mesmo estilo do original e MC Fioti faz dois pedidos ao gênio da lâmpada: a cura do coronavírus e "paz, amor e saúde para a humanidade". Na música, ele incentiva a vacinação ao dizer: "Autenticamente falando: Se vacina aí, pô".

Confira