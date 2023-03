MC Guimê depõe em caso de assédio contra Dania no BBB 23

MC Guimê compareceu, nesta segunda-feira (20), à Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para dar uma versão sobre o caso de assédio envolvendo Dania Mendez no BBB 23. Ele chegou acompanhado de seu advogado, segurança e equipe de assessores, de acordo com o Notícias da TV.

O funkeiro teve um inquérito da Polícia Civil aberto contra ele na quinta (16), após passar a mão pelo corpo e bumbum da participante do reality. Tanto Guimê quanto Cara de Sapato foram intimados.

Dania voltou para o México um dia depois da saída deles do BBB 23. Ela está confinada na Casa de Los Famosos, versão do Celebrity Big Brother na Telemundo. Segundo o G1, a delegacia avalia uma data para a modelo dar seu depoimento.

Quando chamada ao confessionário antes das expulsões, Dania disse que não se sentiu violada por nenhum dos dois.

Na Casa de Los Famosos, a mexicana lamentou os momentos constrangedores. "Para mim foi algo muito forte, inesperado, na verdade. Ainda estou processando tudo. Por um lado, o Sapato me parecia incrível, uma boa pessoa. No fim, eu posso ser apenas responsável pelos meus atos, não pelos dos outros", declarou.