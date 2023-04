MC Guimê e Cara de Sapato são indiciados por importunação sexual

O inquérito que investigava MC Guimê e o lutador Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, conhecido como Cara de Sapato, foi concluído pela Polícia Civil do RJ. Os dois foram indiciados pelo crime, e o inquérito foi enviado ao Ministério Público.

Os dois são acusados de abusarem da mexicana Dania Mendez durante o confinamento na casa do Big Brother Brasil, no Rio de Janeiro.

Guimê passou a mão no corpo de Dania, e Cara de Sapato deu um beijo e forçou contato físico em Dania. Os dois foram eliminados do programa.

"A defesa discorda frontalmente do entendimento da delegada, porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito", disse Ricardo Sidi, advogado de Cara de Sapato, de acordo com o g1.

O caso está sob sigilo.