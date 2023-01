MC Guimê é o último participante confirmado no Camarote do BBB 23

O 22º participante do Big Brother Brasil é o cantor e compositor, MC Guimê, de 30 anos. Casado com a cantora Lexa, o artista nasceu em Osasco, em São Paulo, e veio de família humilde. Sua música “País do Futebol” chegou à marca de 100 milhões de visualizações no YouTube. Em 2022, participou, junto com a esposa do ‘The Masked Singer Brasil’.

O cantor afirma que o convite para participar do ‘Big Brother Brasil’ foi uma das coisas mais loucas que aconteceram em sua vida nos últimos tempos. Ficou com medo, mas, por ser fã do programa e por querer se desafiar, decidiu aceitar. “Quando tenho desafios, coloco na mente e no coração, e vou até conseguir. Posso mudar de estratégia e ponto de vista, mas se eu tenho uma meta a ser alcançada, eu sigo nela até realizar. E a minha meta é ganhar o BBB 23”, avisa.

Guimê começou a trabalhar bem cedo em uma quitanda do bairro, usava o dinheiro que ganhava para ajudar nas contas de casa e comprar as coisas que queria. Nessa mesma época, teve seus primeiros contatos com a música, principalmente com o funk e o rap. Começou a fazer improvisos e ingressou profissionalmente no ramo aos 15 anos, cantando funk. Com apenas um ano de trabalho, suas músicas começaram a fazer sucesso, especialmente na vertente do funk ostentação, e, desde então, seu trabalho virou um símbolo do ritmo em São Paulo.

O cantor conta ser uma pessoa tranquila e se considera “good vibes”. Diz que é intenso, mas que mantém o equilíbrio em situações adversas: “Consigo me manter sereno mesmo se tudo estiver um caos”. Afirma que sua personalidade veio em função da maturidade que foi obrigado a ter desde pequeno. Revela ser cheio de manias, principalmente ligadas à organização. Mas não se considera uma pessoa de briga: “No momento da treta, eu vou ser um pouco ‘coach Guimê’”, brinca ele, que prefere a conversa e diz pensar sempre no bem do coletivo.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O reality tem estreia prevista para 16 de janeiro.