MC Guimê expõe que está sofrendo após ser expulso do BBB 23

O cantor MC Guimê, que foi expulso do BBB 23 após importunação sexual contra a participante do México, Dania Mendez, se pronunciou nas redes sociais comentando que não está bem psicologicamente.

Ele, que tem vivido dias complicados, principalmente por causa do seu comportamento no reality show, sendo casado com a cantora Lexa, conversou com os fãs através de uma carta aberta e revelou suas emoções.

"CARTA ABERTA para quem é fã. Não tô bem no momento, ultimamente tem sido embaçado… Minha família, meus amigos/as, equipe e fãs tentam me ajudar, me alegrar, mas às vezes eu tenho é vontade de sumir. Não vim tentar justificar o injustificável, todo erro tem suas consequências e eu to passando por essas", disse.

Ainda no texto, ele frisou que não conseguiu receber segunda chance do público, mesmo se redimindo e mostrando que não é um homem que tem aquele tipo de comportamento.

"Fui eliminado, me redimi, tô aprendendo com cada situação e continuam me atacando e atacando pessoas que eu amo. Já perdi muito com tudo isso, o que querem mais???", questionou.

Por fim, MC Guimê comentou que pretende cuidar mais do psicológico, do coração e que muitas pessoas admiram seu trabalho, vão apoiá-lo nos próximos projetos. "'A depressão e a ansiedade não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo!'. Fé e marcha…", finalizou o ex-BBB.