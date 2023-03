MC Guimê se pronuncia após expulsão do BBB 23: 'Errei'

Em primeiro pronunciamento após sua eliminação do Big Brother Brasil 23, MC Guimê utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (17) para comentar sobre o ocorrido. Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do reality na noite desta quinta-feira (16), após acusações de assédio à participante mexicana Dania Mendez. Durante a festa nesta quarta-feira (15), Guimê foi visto passando a mão no corpo de Dania, inclusive pegando em seu bumbum, até a participante retirar a mão dele.

"Estou aqui para dizer que vou me pronunciar oficialmente até hoje fim do dia. Estou muito triste com tudo que rolou deste quarta-feira, na festa do BBB 23, a minha eliminação ontem (...) Tô de coração partido, mesmo, ainda estou processando o que rolou (...) Reconhecerei minhas falhas, tenho coração humilde e aberto para reconhecer meu erros quanto erro e sei que errei", afirmou ele.

Na ocasião, ele ainda comentou sobre os rumores que surgiram sobre ele ter se exaltado com a produção do programa durante sua saída."Sobre essas notas de eu ter esbravejado e xingado a produção é uma mentira das piores. A direção sabe o carinho que tenho. Vocês puderam me acompanhar por 2 meses e conheceram um pouco mais sobre o Guilherme Dantas, o coração do MC Guimê, o jeito que eu sou de verdade. Ali não tem como criar personagem. É jogo da vida real. Quero deixar isso claro para vocês que vira essas notas: eu não esbravejei e não xinguei ninguém da direção, elenco ou produção em nenhum momento. Sou grato a tudo que vive lá dentro, até os momentos ruins. A toda a experiência que tive. Sei da caminhada, da trajetória que fiz lá dentro e também tenho noção do erro e das falhas que cometi quarta-feira no dia da festa", disse.

