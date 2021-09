MC Livinho estreia como jogador profissional e salva São Caetano

Fenômeno no funk com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, o cantor MC Livinho estreou como jogador de futebol profissional. Nesta sexta-feira (17), ele entrou em campo pelo São Caetano duarante partida contra a Portuguesa, pela Copa Paulista.

A atuação do cantor/jogador foi fundamental para evitar a derrota do São Caetano. O atacante sofreu o pênalti que deu ao azulão o empate por 1x1. O gol foi marcado por Marcelinho.

Livinho iniciou os treinos no Anacleto Campanella em julho. Aos poucos, o agora atacante foi pegando o jeito do futebol profissional. Antes, a bola era pura diversão nas peladas de final de ano, quando ele demonstrava certa intimidade entre jogadores de férias ou já aposentados.



"Pisar no gramado como profissional é muito especial. Estou realizando um sonho. É uma parada muito séria, fica difícil de descrever o que estou sentindo neste momento", afirmou Livinho. "É um sonho implantado no meu coração. Meu vôzinho, o finado Manoel Martins, queria que eu fosse jogador e isso se tornou o meu sonho também", disse ele.