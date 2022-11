MC Loma chora e implora aos fãs para encerrar assunto sobre pai da filha

Na noite desta quarta-feira (9), MC Loma e as Gêmeas Lacração, Marielly e Mirella, fizeram uma festa para comemorar os dois meses da pequena Melanie, filha da cantora.

No entanto, entre uma brincadeira e outra, Loma apareceu nos stories do Instagram bastante abalada e pedindo para que os internautas parassem de pedir a identidade do pai da criança. Segundo a artista, o homem não fez questão de saber da menina e não ajuda em nada no quesito financeiro.

"Gente, parem de tocar nesse assunto do pai da Melanie. Isso está me matando por dentro. Apenas parem, eu imploro!", escreveu Loma no storie, visivelmente abalada e chorando.

A situação ocorreu após um influenciador intitulado de Lucas Albert, insinuar que MC Loma era sustentada por seu amigo e que bancava, também, a menina, que completou dois meses. Após a suposta brincadeira, a subcelebridade pediu desculpas às Gêmeas Lacração e a MC Loma pelo mal entendido.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

MC Loma ficou realmente triste depois da palhaçada ridícula que o Lucas Albert fez com ela (ficou dizendo que sabe quem é o pai da Melanie pra ganhar biscoito na internet) pic.twitter.com/KwVc36dNMt — PEDRAO (@Itspedrito) November 10, 2022 não consigo sentir nenhuma verdade nesse lucas albert, só veio se desculpar pq tá perdendo seguidores pic.twitter.com/8fjiqEpRDQ — aurora (@auroracadela) November 10, 2022

Humilhada pelo pai da criança

Recentemente, em entrevista ao podcast PodCats, MC Loma detalhou que o pai da criança não acreditou que a menina seria dele e pediu um exame de DNA. Além disso, revelou que foi humilhada pelo rapaz.

"Ele não manda mensagem. Eu falei: 'é dele' e ele falou: 'tá bom, mas a gente vai fazer DNA. Meus advogados vão falar com você, porque eu não quero falar com você mais não. A partir de hoje, vai ser você com meus advogados'. Ele que falou isso para mim. Ele não trabalha, ele é lascado. Eu não queria falar nada para prejudicar ele, só queria falar para ele estar presente na vida da bebê", disse.