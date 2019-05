MC Loma e as Gêmeas Lacração voltam com reggaeton: 'Respeita as minas'

MC Loma e as Gêmeas Lacração divulgaram nesta sexta-feira (17) um novo single, desta vez, numa vibe reggaeton. Ela Me Abusa e Usa é o segundo lançamento do grupo em 2019. "A gente ama reggaeton. E vamos soltar outras músicas em outros estilos aos poucos. Tem uma que é um batidão romântico", explicou Loma em entrevista ao UOL. As três ficaram conhecidas pelo funk e pelo tecnobrega.

Nos versos de seu novo single, Loma, Mirella e Maryele mandam um recado cheio de empoderamento. "A bunda é minha mexo, se eu quiser/ Tá bom/ E nem por isso tu vai por a mão/ Nunca/ Respeita as minas que nois é poder", cantam.

"A gente é mulher, a bunda é nossa. Podemos usar a roupa que a gente quiser e onde a gente quiser, independente se for curta ou longa. Ninguém pode tocar ou comentar coisas imorais quando a gente passa", defendem também em entrevista ao site. O clipe de Ela Me Abusa e Usa será lançado também nesta sexta (17), às 19h. Em fevereiro, elas lançaram Malévola, também com direito a um videoclipe.

O trio que bombou no ano passado com Envolvimento, cujo vídeo no YouTube está prestes a bater 50 milhões de views, passou por uns meses turbulentos. MC Loma ficou temporariamente impedida pela Justiça de fazer shows por não estar matriculada na escola. Com tudo resolvido, a cantora agora encara a escola de manhã e uma bateria de ensaios no período da tarde para em breve retomar os shows.