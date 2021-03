MC Mirella é assaltada e desabafa nas redes sociais: "palhaçada"

A funkeira MC Mirella usou o Instagram para falar que foi assaltada na noite desta quarta-feira (31). Mirella teve seu celular levado por bandidos enquanto estava sentada no banco traseiro do carro. A cantora ainda falou que alguns amigos tentaram recuperar o aparelho e correram atrás dos bandidos, mas não conseguiram.

"Estou passada, porque eu estava com o meu celular na mão no banco de trás. Eu não estou acreditando. Se você está passando necessidade, para e pede o bagulho, não fica roubando os outros, não. Não tenho nenhum problema em ajudar as pessoas. Não precisa roubar".



A funkeira lamentou perder conteúdos do aparelho, como fotos e mensagens. "A questão não é nem comprar outro, a questão é que meu celular tem as minhas coisas, minhas mensagens, minhas fotos e eu não tenho nem backup no celular. Ai, esses meninos estão de palhaçada, de tiração com a minha cara. Eu quero o meu celular".



A MC disse que estava trabalhando no celular, quando foi surpreendida pelos assaltantes. "Eu estou estressada demais. Eu estava trabalhando, me matando, mal saio e quando eu saio acontece essas coisas. Se está passando necessidade, para e pede alguma coisa. Fazer essas palhaçadas não vai ajudar em nada, só regredir na vida".