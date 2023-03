MC Pipokinha tem 5º show cancelado após polêmicas

A funkeira MC Pipokinha, que ganhou repercussão nos últimos meses após as polêmicas que coleciona, teve o quinto show seguido cancelado. A divulgação foi feita pelo próprio que evento, nas redes sociais na segunda (13).

Um evento universitário de Ribeirão Preto, em São Paulo, retirou a artista da grade após a funkeira desdenhar do salário dos professores em um vídeo.

"No ato da contratação ainda não haviam sido manifestadas tais declarações que não condizem com o que pregamos e acreditamos. Nosso evento nasceu em um ambiente universitário e não admitimos agressões contra nossos mestres e professores que têm importância fundamental na nossa trajetória, nem concordamos com diversas outras atitudes da artista", informou o comunicado divulgado pela organização do evento.

Pipokinha já teve apresentações canceladas em Natal, no Rio Grande do Norte, Brasília, Balneário Camboriú em Santa Catarina, e em Cariacica, no Espírito Santo.

Polêmicas

Na ocasião, Pipokinha conversava com um fã nas redes sociais que havia dito para a funkeira que teria brigado com a professora dele por causa da cantora. "Coitada, deixa ela. O meu baile tá 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil sendo professora às vezes. Precisa estudar muito. Discute com ela, não. Discute, não", afirmou a funkeira.

Ainda esse mês, ela apareceu em um vídeo recebendo sexo oral de uma fã em cima do palco.

No último dia 30, a jovem de 24 anos, conhecida por performances sexuais em seus shows, foi assediada por parte do público, que tentou arrancar sua roupa em uma das suas apresentações recentes.