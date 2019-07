MC Rebecca lança clipe de Deslizo e Joga

Mc Rebecca, dona do hit ‘Cai de Boca’, lançou nesta sexta (26), sua mais nova música de trabalho ‘Deslizo e Jogo’, uma parceria com o produtor Pep Sterling. O single chegou juntou com um clipe que também conta a participação de Pep.

Com apenas um ano de carreira, a funkeira carioca de apenas 21 anos, já acumulou mais de 6 milhões de visualizações no seu primeiro clipe 'Cai de Boca' e chegou a marca de 20 milhões de visualizações no seu outro grande hit 'Ao Som do 150'.

Dessa vez, apostando novamente no no funk 150 BPM, no clipe Mc Rebecca aparece com vários looks e penteados diferentes, enquanto arrasa nas coreografias.

'Deslizo e Jogo', já está disponível em todas as plataformas de stream. Confira o clipe: