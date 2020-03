McDonald’s fecha restaurantes em todo Brasil e prioriza atendimento pelo delivery

Marca separou os arcos dourados de sua logomarca em uma imagem criada especialmente para as redes sociais

(Foto: Reprodução)

O McDonald’s anunciou nesta quinta-feira (19) o fechamento do salão de seus restaurantes no Brasil a partir da próxima segunda-feira (23) como medida protetiva diante da pandemia de coronavírus.

A medida, com prazo indeterminado, afeta mais de 1000 restaurantes da rede no país, que passarão a atender os clientes via Delivery, Drive-thru e, em algumas situações, pedidos para viagem, incluindo nas lojas de rua.

“Mesmo compreendendo que fornecemos um serviço essencial, afinal as pessoas precisam continuar se alimentando, esse é o momento de pensar na proteção dos nossos funcionários, clientes e comunidade”, explica Paulo Camargo, Presidente da Divisão da Brasil.

A Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s no mundo, preparou também uma ação para simbolizar a importância do distanciamento social neste momento. A marca separou os arcos dourados de sua logomarca em uma imagem criada especialmente para as redes sociais (foto acima).

Em comunicado, a empresa ainda reitera estar tomando todas as medidas de prevenção e proteção de seus funcionários, clientes e parceiros, reforçando seus protocolos de higiene e limpeza, seguindo as determinações das autoridades sanitárias do locais e considerando todas as situações excepcionais.

Iniciativas similares

Assim como o McDonald's, a plataforma de e-commerce Mercado Livre foi a primeira empresa grande a mudar temporariamente sua identidade visual em meio à pandemia de coronavírus. A empresa parou de ilustrar a marca com um aperto de mãos e mudou para um encostar de cotovelos. A imagem acompanha a frase “Juntos. De mãos dadas, ou não”.

A iniciativa surgiu para incentivar que as pessoas evitem contato físico e, consequentemente, a disseminação do coronavírus. A ação também busca orientar as pessoas a não comprar além do necessário.

O Mercado Livre criou uma página com orientações sobre o processo de entrega dos produtos. Entre as recomendações estão: manter distância de pelo menos 1 metro do entregador e higienizar as mãos depois de receber e abrir a embalagem.