McFly anuncia retorno aos palcos e novo CD

A banda britânica McFly anunciou nesta terça-feira, 10, que retornará aos palcos. A notícia veio após uma publicação misteriosa na tarde do dia anterior, quando informaram que fariam um vídeo ao vivo falando sobre o que estaria por vir. O quarteto fará um show em Londres, em 20 de novembro deste ano, e adiantou que lançará músicas a cada semana até a data da apresentação, somando dez canções até lá.

Intitulado The Lost Songs (Músicas Perdidas, em tradução livre), o novo álbum do grupo contempla produções que a banda escreveu e gravou nos últimos nove anos. "Está na hora de vocês ouvi-las. Podemos estar desaparecidos há um tempo, mas você estará recebendo um monte de McFly agora", comemorou o vocalista Tom Fletcher no Instagram.

Fletcher disse que o primeiro lançamento ocorrerá no próximo domingo, dia 15, e convidou os fãs a assistirem na noite desta terça-feira, às 17h, o primeiro episódio de uma série de vídeos no YouTube, na qual os músicos falarão sobre o novo disco.