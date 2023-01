McGregor é acusado de agredir mulher: 'Parecia estar possuído'

Um dos maiores astros da história do UFC, Conor McGregor está novamente nas notícias - mas, dessa vez, não é sobre algo relacionado ao MMA. O irlandês foi acusado por uma mulher de tê-la agredido a bordo do seu iate em Ibiza, na Espanha, durante as comemorações pelo aniversário do lutador, em julho do ano passado.

As informações são do jornal Majorca Daily Bulletin. De acordo com a publicação, a suposta vítima alega ter amigos em comum, e conheceria o astro por ser da mesma vizinhança que ele em Dublin, na Irlanda.

Ela teria participado da festa de aniversário de McGregor no Ocean Beach Club, em Ibiza, no dia 16 de julho de 2022. Em seguida, eles teriam se dirigido ao iate do lutador, ao lado de outros convidados.

Segundo o jornal, a mulher disse em seu depoimento que o irlandês começou a insultar sua aparência, depois a atacou com um chute e um soco e disse que iria afogá-la.

"Todo seu comportamento mudou naquele momento. Foi como se ele estivesse possuído. Eu sabia que tinha que sair daquela barco porque eu pensei que ele iria me matar. Nós temos amigos em comum e eu o encontrei várias vezes. Eu não consigo acreditar no que ele fez comigo. Ele é um criminoso. Eu acho que ele teria me matado se eu não tivesse escapado do iate", afirmou.

Em seu depoimento à polícia, a mulher contou que pulou do iate, que estava próximo da ilha de Formentera, na Espanha, para fugir do lutador. Ela foi resgatada por um barco da Cruz Vermelha, que a levou de volta à costa. A suposta vítima deu depoimento somente para a polícia irlandesa, após retornar para casa.

Um representante do lutador do UFC negou as acusações ao site MMA Mania. "O Sr. McGregor é firme em sua negação de todas as acusações feitas por uma convidada em seu barco".

Esta não é a primeira polêmica fora do esporte envolvendo Conor McGregor. Ele já foi acusado de assédio sexual, condenado por agressão a um idoso e preso por seis infrações de trânsito na Irlanda, incluindo duas por direção perigosa. Também houve uma prisão em Miami, por roubar e danificar o telefone de um homem.