McGregor é condenado por agressão a idoso e multado em R$ 4,4 mil

Conor McGregor foi condenado, nesta sexta-feira (1º), por agressão um a um idoso em um pub em Dublin, na Irlanda. O ex-campeão peso-pena e peso-leve do UFC, que se declarou culpado da acusação, foi multado em mil euros (cerca de R$ 4,4 mil).

O caso aconteceu em abril deste ano. O irlandês estava no The Marble Arch Pub promovendo sua própria marca de uísque quando deu um soco na vítima, aparentemente sem razão específica. Após a agressão, foi retirado do local por seguranças. As imagens foram divulgadas em agosto.

Posteriormente, McGregor pediu desculpas ao idoso - que aceitou, em carta enviada à corte.

Este não foi o primeiro problema do irlandês com a Justiça. Em 2018, o lutador foi alvo de acusações de agressão e de delito criminoso por ataque a um ônibus com lutadores do UFC em Nova York. Na época, conseguiu reduzir a pena para serviços comunitários.