'Me afetava muito', diz Cezar Black sobre ofensas de Bruna no BBB 23

O baiano Cezar Black saiu do BBB 23 na noite desta quinta-feira (13), e foi para o Bate-Papo BBB, onde viu vários vídeos da briga que teve com Bruna Griphao na última quarta-feira (12).

O eliminado negou que seja machista e reforçou que o clima dentro da casa não era um dos melhores, já que era alvo constantemente das brigas das outras participantes.

Por ser um homem negro, ele não podia se alterar e nem falar nada, justamente para não ser taxado de raivoso ou explosivo, preferindo se manter calmo, como afirmou que era na vida real.

A discussão com a atriz da Globo foi um dos comentários, ainda mais porque Larissa retornou para a casa com várias informações externas que os confinados não sabiam.

"Pesado. Esse era um tema que sempre me afetava muito. Quando a Larissa [Santos] voltou, ela teve contato com o mundo externo e acessou informações que a gente não tinha. Sempre que elas podiam elas atacavam naquele ponto, isso me deixava muito mal. Eu tinha muito medo que, de tanto elas falarem, as pessoas acabassem me vendo como machista. Eu nunca fui, mas eu me perdi muito no jogo. Eu me enclausurava, não consegui mostrar quem eu realmente eu era", disse o enfermeiro.

Ainda na conversa, Black assumiu que errou em várias ocasiões, mas que os ataques que Aline, Amanda, Larissa e Bruna faziam, eram desproporcionais.