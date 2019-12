'Me arrependi das coisas que falei', diz vencedora do BBB 19

Vencedora do BBB 19, Paula Von Sperling se envolveu em muitas polêmicas durante sua passagem pelo reality show. Em entrevista ao GShow!, a loira admitiu que se arrepende de algumas declarações.

"Eu não me arrependo de absolutamente nada do que eu fiz, porque eu dei o meu melhor. Mas me arrependo, sim, de algumas coisas que eu falei". Entre as polêmicas que envolvem Paula estão acusações de declarações racistas e de intolerância religiosa.

As declarações geraram um rompimento de relações com alguns participantes do programa, como o participante Rodrigo França.

Paula falou ainda que está namorando e feliz da vida. "Estamos felizes e optando por não expor mais esse lado da minha vida", declarou ela, que ainda usufrui do prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Ser a vencedora mudou, sem dúvidas, a situação financeira da minha família e a forma em que eu mesma me enxergo. Me sinto uma pessoa capaz de ir muito mais além do que eu imaginava ou almejava", finalizou.