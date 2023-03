ME Ateliê abre edital para exposição 'Antônios' e homenagem a Milton Nascimento

Com exposições agendadas para os meses de junho e julho, a galeria ME Ateliê da Fotografia, localizada na Ladeira do Boqueirão, n.6, Santo Antônio Além do Carmo, abriu edital para os artistas que queiram expor suas obras. O projeto consiste na criação de artes, cada um com sua técnica, inspirados pelas histórias dos homenageados.

Entre os métodos, podem ser utilizados fotografia, pintura, escultura, quilling, cerâmica, bordado, papietagem, desenho e gravura, que serão aprovadas através da curadoria do artista plástico Mário Edson.

No mês de junho, acontecerá a 8ª edição da tradicional 'Exposição Antônios', em homenagem a Santo Antônio. Este ano, em caráter inédito, as obras também estarão em uma mostra em Portugal. Em julho, acontece a mostra ‘1000tons’, em tributo ao cantor, compositor e instrumentista Milton Nascimento, que em 2022 completou 80 anos de vida e 50 de carreira.

Os artistas interessados em expor suas obras devem entrar em contato pelo telefone (71) 991379843, até o dia 10 de maio.