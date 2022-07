"Me chamaram de criminosa", relata Deolane Bezerra sobre polêmica com polícia

Com mais de 14 milhões de seguidores, Deolane Bezerra tem visto seus admiradores ficarem surpresos com a repercussão negativa envolvendo o seu nome e a polícia. A influenciadora digital e advogada criminalista teve sua mansão, em São Paulo, revirada após ser alvo de busca e apreensão.

Neste domingo (17), Deolane conversou com o programa Domingo Espetacular e comentou que os valores achados em sua casa, incluindo uma movimentação de R$ 6 milhões em sua conta nos últimos seis meses, têm sido motivo de problema para a Justiça.

"Está tudo no meu Imposto de Renda, todos os meus bens são declarados. Os carros, um eu comprei em uma loja tradicional do Tatuapé [bairro da zona leste de São Paulo] e o outro eu comprei de uma advogada", contou. Ela também disse que os veículos apreendidos estão avaliados em R$ 1 milhão.

A advogada ainda relatou que teve um contrato fechado recentemente e que sua influência na mídia é bastante alta: "Os meus contratos [de publicidade] são altos. Mês passado, por exemplo, eu fechei um contrato de R$ 1,2 milhão. Se eu postar onde comprei esse conjunto que eu estou usando, esgota em um dia. Por isso meus contratos são altos".

A famosa ainda aproveitou para explicar sobre a fama de ser advogada do PCC (Primeiro Comando da Capital). Sem papas na língua, Deolane explicou que defende os suspeitos por causa da sua profissão, mas que não há relação alguma com a organização criminosa.

"Eu advogo para clientes. Se eles fazem parte de alguma organização criminosa, é problema deles. Eu sou advogada criminalista, não sou da vara da família", disse.

"Qual advogado criminalista não advoga para bandidos? Me fala um! Eu não fiz nada de errado, é o meu trabalho. (...) "Isso é o que mais me deixa irritada, me chamarem de criminosa. Eu não sou criminosa. Como advogada, eu quero ver provas, quero que provem todas as acusações. Isso nunca aconteceu quando eu era só advogada".