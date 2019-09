‘Me consagrei maratonista’, vibra campeão da Maratona Salvador

Geilson dos Santos da Conceição pensou em desistir do esporte cinco anos atrás após enfrentar dificuldades financeiras, mas seguiu em busca do sonho e nesse domingo (15) se realizou como atleta. Baiano de Governador Mangabeira, ele venceu a terceira edição da Maratona Salvador. “É muito bom bater no peito e dizer que sou campeão de uma grande prova. Essa é a maior prova que eu já venci. A maior de muitas que vem por aí. Agora me consagrei como maratonista”, festejou após completar o percurso de 42km em 2h21min25seg.

“A sensação foi ótima ao ver que todo trabalho duro valeu a pena”, disse o corredor de 27 anos, em meio a lágrimas, depois de receber o carinho da esposa Vilma e do filho Bernardo, de apenas seis meses.

Antônio de Souza Dias cruzou a linha de chegada 33 segundos depois e ficou com o segundo lugar. Enio Kleiton da Lima, Pablo Fagundes da Costa e Antônio Wilson completaram o pódio dos 42km masculino.

A paulista Cristiane Alves Silva, 33 anos, foi a vencedora entre as mulheres. Em Salvador pela primeira vez, a atleta de 33 anos completou os 42km em 2h48min20seg. Para conseguir o lugar mais alto do pódio, escolheu uma estratégia cuidadosa.

“Eu era a quarta colocada até o km 28, aí fui buscando. Vim atrás, respeitando o limite do meu corpo. Por ser a primeira vez que eu venho aqui, não conhecia o percurso, o clima, então fui administrando. Quando chegou no final da prova eu vi que dava para forçar e fiz o meu melhor”, vibrou.

Entre as mulheres, a paulista Cristiane Alves Silva foi a campeã dos 42km da Maratona Salvador (Tiago Caldas/ CORREIO)

Essa foi a quarta vitória em maratonas da carreira de Cristiane, que já foi campeã no Rio, Brasília e Porto Alegre. “Tô muito feliz. Saio daqui com muitas recordações. Uma pena que não dá pra ficar mais tempo por causa da minha rotina de treinos. O lugar é maravilhoso. Me encantei. Já fui em várias, mas essa daqui me encantou”.

Vencedora da edição passada, Marily dos Santos foi a segunda colocada. A alagoana radicada na Bahia chegou um minuto e 15 segundos depois de Cristiane. Antônia Bernadete Lins da Silva, Cruz Nonata da Silva e Conceição de Maria Carvalho Oliveira completaram o pódio feminino dos 42km.



MAIS CAMPEÕES

Inácio Souza Vieira e Eliane Costa de Jesus foram os campeões da prova de 5km. Gleison da Silva Santos e Rebeca Rodrigues Costa foram os primeiros colocados dos 10km. A prova de 21km foi vencida por Giovani dos Santos e Rejane Ester Bispo da Silva.