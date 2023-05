'Me exaltei', diz padre que expulsou padrinho de batismo

O padre Rones Soares Buzaim escreveu uma carta aberta para pedir desculpas à família da criança, após ele expulsar o padrinho do batismo em Propriá (SE). Buzaim admitiu que os “ânimos se exaltaram” durante a cerimônia. O texto foi divulgado pela Diocese de Propriá.

O padre insinuou que o homem estava bêbado. O caso repercutiu após o vídeo do desentendimento viralizar nas redes sociais.

O sacerdote disse no texto que “precisaria se retratar pelo erro cometido na condução do problema”. Na carta, além de se dirigir à família da criança ele menciona “pessoalmente, ao padrinho”.

“Reconheço que me exaltei e acabei por extrapolar os limites do bom senso. Pelo meu erro cometido, reitero o meu pedido de perdão, confiante na Misericórdia de Deus, a fim de que possamos viver na Unidade do Corpo Místico de Jesus Cristo, que é a sua Igreja”, escreveu o padre.

O bispo da Paróquia de Propriá, dom Vítor Agnaldo de Menezes, informou por meio de nota que já sabia do ocorrido e que atua para compreender o contexto do ocorrido, “com a prudência e cautela que o caso exige”, e tomar as providências necessárias.

Entenda o caso

O batismo de uma menina acabou marcado por uma briga entre o padre e o padrinho, que foi expulso da igreja durante a cerimônia, que aconteceu nessa quinta-feira (4), em Propriá, interior de Sergipe.

O padrinho da criança, Gleidson Alves dos Santos, esqueceu o nome da afilhada no momento do batismo, revoltando o padre.

"No momento em que ele perguntou o nome da menina, que é sobrinha da minha esposa, eu perguntei a ela. Aí ele disse que não ia mais batizar e perguntou se eu era 'padrinho de cachaça', só que eu não estava bêbado", contou ao g1.

Gleidson disse ainda que ficou assustado com a reação do padre, que segundo ele, não cabia para o momento.