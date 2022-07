"Me incomodava", afirma paciente sobre sussurros no ouvido feitos pelo anestesista

Uma das primeiras pacientes de Giovanni Quintella, anestesista preso na madrugada da segunda-feira (11), deu o primeiro depoimento sobre o procedimento que ele aplicou durante a cirurgia para a cesárea do seu terceiro filho.

Naiane Guedes, de 30 anos, deu entrada no hospital no dia 5 de junho e, de acordo com o G1, o médico ficava sussurrando em seu ouvido, enquanto ela estava completamente dopada das doses.

"Não sei se aconteceu alguma coisa comigo, estava sedada, mas quando vi na TV fiquei desesperada. A única coisa que me recordo da cirurgia é da voz dele. Ele ficava falando baixinho ao meu ouvido, isso me incomodava. Ele perguntava se eu estava bem", disse.

Ainda no depoimento, a técnica de radiologia achou estranho a sedação forte, já que nas outras duas últimas vezes que precisou realizar o mesmo procedimento para ter os primeiros filhos, não ocorreu.

"Estranhei porque fui completamente sedada, com anestesia geral. Essa é minha terceira cesárea e nunca aconteceu isso das outras vezes".

Apesar da situação, ela afirmou que não pode falar se houve, ou não, algum crime feito por Giovanni. "Depois fiz uma laqueadura e lembro de ter ficado com dor na nuca, fiquei lerda e não achei normal que a dor na cabeça não passava. Não posso garantir se aconteceu alguma coisa, estava inconsciente, mas não notei nada diferente no meu corpo", falou.