MEC libera estudantes de saúde para atuação no combate ao Covid-19

Estudantes dos cursos de graduação de universidades brasileiras poderão atuar para combater o Covid-19, novo coronavírus. O trabalho será na forma de estágio e contará para a carga-horária do curso, além de valer como pontuação para ingresso nos cursos de residência.

Para combater a pandemia do coronavírus, os estudantes serão alocados para unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades.

Os selecionados deverão atuar, exclusivamente, nas áreas de clínica médica, pediatria, saúde coletiva e apoio às famílias, segundo o Ministério da Educação (MEC).

De acordo com a medida publicada em portaria na edição extra do Diário Oficial da União, a decisão vale para alunos de Medicina que cursam os últimos dois anos da graduação e para alunos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia que estão no último ano do curso. Conforme o comunicado, a permissão é temporária enquanto durar a emergência em saúde pública.

Durante o trabalho, os estudantes serão supervisionados por profissionais registrados em seus conselhos e pela orientação docente realizada pela Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS).

"Caberá ao Ministério da Saúde a seleção, a capacitação e a alocação dos alunos após articulação com os órgãos de saúde estadual, distrital e municipal", explicou o MEC, em nota.





*Com informações da Agência Brasil





Fonte: Brenda Chérolet - Agência Educa Mais Brasil