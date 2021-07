Medalhas da Copa América estão retidas no aeroporto de Guarulhos

A decisão da Copa América acontece em quatro dias, mas as medalhas que serão distribuídas aos finalistas ainda não estão nas mãos dos organizadores. As peças foram retidas pela alfândega do Aeroporto Internacional de Guarulhos há dois dias. A informação é do site ge.

As medalhas chegaram do Chile no último domingo (4), mas não foram declaradas pelo fornecedor da Conmebol, que as trouxe em uma bagagem comum. Segundo o ge, houve um erro no preenchimento de documentos para a importação das peças.

A entidade sul-americana agora tenta resolver para que as premiações sejam liberadas, e irá pagar os impostos devidos.

A final da Copa América acontece no próximo sábado (10), às 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Brasil já está classificado, após vencer o Peru por 1x0 na última segunda-feira (5). O adversário sairá do duelo entre Argentina e Colômbia, que se enfrentam no Mané Garrincha, em Brasília, nesta terça-feira (6), às 22h.