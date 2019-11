Medalhista olímpica no vôlei, Virna atenderá fãs em Salvador

A ex-jogadora de vôlei Virna, medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Atlanta-1996 e Sidney-2000, estará em Salvador no sábado (23) para uma tarde de autógrafos e fotos no Shopping da Bahia, das 12h às 16h, durante a programação do Salão Imobiliário.

O evento promovido pela Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-BA) vai disponibilizar mais de 3.500 unidades, entre imóveis em construção, lançamentos e lotes, e acontece na Alameda Jenner Augusto, no 2º piso, até domingo (24).