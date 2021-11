Medalhista olímpica, Rosângela Santos vira motorista após ser dispensada do Pinheiros

Medalhista de bronze em Pequim, no revezamento 4x100m feminino, a velocista Rosângela Santos revelou através de sua página nas redes sociais que foi dispensada pelo Esporte Clube Pinheiros após o fim de mais um ciclo olímpico. Ela ainda contou que virou motorista de aplicativo para conseguir pagar as contas



"Sem nenhuma explicação plausível do responsável. Acham mesmo que vale a pena passar por tudo isso. Ter que levantar cedo, ir treinar dois períodos, depois ter que pegar o carro e fazer corridas no app para poder ter renda? Estou vendo que o momento de me aposentar do atletismo está cada vez mais perto", disse a atleta.



O Pinheiros, que ainda não se pronunciou sobre o caso, segundo Rosângela Santos, havia prometido não rescindir seu contrato, visando mais um ciclo olímpico. No entanto, ao que tudo indica, não foi o que aconteceu. O clube para diminuir sua folha salarial optou pela saída do atleta.



"Essa situação me revoltou muito, principalmente com a falta de respeito. Ser sincero e honesto, isso não foi feito. Fui a duas Olimpíadas, campeã Pan-Americana, entre outros. Deixei de ir para outro clube para receber mais. Aceitei o corte esse ano com a promessa de receber depois, mas acabei dispensada", concluiu.



Rosângela Santos representou o Brasil em quatro olimpíadas, mas teve atuação discreta tanto no Rio de Janeiro quanto em Tóquio. O bronze conquistado em Pequim veio após a desclassificação da equipe Russa pelo escândalo de doping.



A velocista ainda conquistou três ouros em Jogos Pan-Americanos e chegou a ser a recordista sul-americana dos 100 m rasos.