Médica Analuzia Moscoso participa de congresso internacional com foco em medicina estética

A médica baiana Analuzia Moscoso de Carvalho será uma das participantes do XIX Congresso Mundial de Medicina Estética da ASIME, considerado o maior e mais completo evento da área. O encontro acontecerá entre os dias 16 e 18 de março, no Centro de Convenções do Hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro.

“Aprender, se atualizar, adquirir novas experiências, desenvolver outras habilidades e se capacitar com o que há de mais moderno na área, nos motiva ao contínuo aperfeiçoamento”, ressalta a profissional ao comentar a presença no evento.

A ação internacional abrigará quatro congressos diferentes, realizados de forma simultânea e no mesmo local: XIX Congresso Mundial de Medicina Estética, X Congresso Brasileiro de Dermatologia do CBD, IV Congresso de Tricologia, Medicina e Cirurgia Capilar e o V Congresso Brasileiro de Medicina Integrativa: da Pediatria ao Envelhecimento.