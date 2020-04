Médica contrária ao isolamento social morre vítima de coronavírus no Ceará

A médica Lúcia Dantas Abrantes, 66 anos, morreu na tarde da última sexta-feira (10) vítima do novo coronavírus, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Iguatu, no Cerá. A profissional de saúde já havia se manifestado contra as medidas de isolamento social.

A médica, que participou de uma carreata contra o isolamento social em Fortaleza, começou a apresentar sintomas da covid-19 ao retornar para Iguatu, cidade em que morava. Lúcia realizou o teste para a doença e testou positivo, chegou a ficar internada por mais de dez dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e, nesta semana, teve seu estado de saúde agravado. Ela foi entubada e acabou não resistindo à infecção pulmonar.

Em suas redes sociais, a médica subestimava o coronavírus. Em publicações, Lúcia comentou: “Existem vírus muito mais potentes e que matam muito mais (H1N1 por exemplo) e ninguém está nem aí para eles. Por que será?”. Após sua morte, todas as publicações relacionadas à doença foram apagadas. As informações são do Jornal do Commercio.