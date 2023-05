Médica é presa por suspeita de comprar diploma para atuar em cirurgias plásticas

Uma jovem de 19 anos foi presa, nessa quinta-feira (25), por suspeita de comprar um diploma falso pela internet para atuar em cirurgias plásticas em Fortaleza. Maria Eduarda Nunes de Oliveira foi capturada no momento em que tentava se registrar como médica no Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará (CREMEC).

A captura ocorreu no bairro Joaquim Távora. O diploma falso e um aparelho celular foram apreendidos.

Na tarde dessa quinta-feira (25), equipes do 27° Distrito Policial (DP) receberam uma denúncia sobre uma mulher que estaria tentando obter uma credencial no Cremec para atuar como médica.

Apurações apontam que o diploma falso teria sido comprado pela internet, já que a unidade de ensino, do qual ela apresentou o documento, não oferece esse tipo de graduação. Diante disso, os policiais civis foram até o endereço indicado, onde a mulher foi localizada.

De posse do documento falso que, com base no que foi apurado, foi comprado pela internet por um valor aproximado de R$ 10 mil, a mulher foi levada à unidade da PC-CE.

Na delegacia, ela, que confessou o crime e relatou que pretendia atuar em cirurgias plásticas, foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato. As investigações acerca deste caso continuam, com foco em identificar outros envolvidos nos crimes de falsificação e venda de diplomas falsos pela internet.