Médico baiano é morto no Espírito Santo por conhecido; suspeito é preso

O médico Aloísio Vieira Silva, de 29 anos, foi morto na manhã deste domingo (26), na cidade de Montanha, Norte do Espírito Santo. O profissional era da cidade de Lajedão, no sul da Bahia, e mudou-se para o Espírito Santo para estudar medicina.

A polícia, segundo o g1, prendeu o suspeito de assassinar o médico horas depois do crime, em Conceição da Barra. Carlos Magno Santos era conhecido da vítima e, com ele, foram encontrados uma mochila com um notebook e um celular, além de objetos pessoais do baiano.

O homem matou o médico a facadas e, ao fugir, ainda levou o veículo de Aloísio, configurando o crime de latrocínio, roubo seguido de morte.

A vítima tinha se formado em medicina em 2020 pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Desde então, trabalhava em várias cidades do interior, como Hospital Municipal do município e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Montanha.