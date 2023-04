Médico comenta sobre reação de Clara Nunes após cirurgia: 'Desproporcional'

Um dos nomes mais lembrados até os dias atuais, Clara Nunes, morreu há 40 anos após realizar uma cirurgia para retirada de varizes. O médico responsável pelo procedimento, o cirurgião Antônio Vieira de Melo.

Em conversa ao Fantástico, exibido no domingo (2), na Globo, o profissional comentou que, ao chegar no hospital, Clara estava discutindo com um anestesista porque ela queria anestesia geral, e não um tubo em sua garganta.

Durante a operação, Antônio Vieira comentou que tinha notado algo estranho na artista.

"O sangue dela estava um pouco escuro. Naquela época nós não tínhamos a monitorização que nós temos hoje. Ela estava com taquicardia, frequência muita rápida, igual a uma parada cardíaca... Cheguei a fazer injeção intracardíaca de adrenalina. Ela voltou. [...] Ela teve uma reação absolutamente desproporcional. Nunca mais vi na vida", contou.

A reportagem teve acesso ao documento do procedimento da cantora, a sindicância do Conselho Regional de Medicina, e todos os participantes do procedimento afirmaram que não houve erro médico. Devido à falta de culpados, a sindicância arquivou o caso.

Naquela época, a família não denunciou o caso e o corpo de Clara não passou por uma autópsia para mais investigações. A famosa teve um choque anafilático e o corpo acabou reagindo à anestesia, formando um grande edema no cérebro. Ela ficou em coma por 28 dias até morrer.