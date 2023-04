Médico denuncia ameaça de morte por homofobia em academia no CE

Um médico de 35 anos registrou um Boletim de Ocorrência na última quarta-feira, 5, denunciando ter sido ameaçado de morte dentro de uma filial da academia Smart Fit, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. Segundo ele, a intimidação foi motivada por homofobia e teria ocorrido na noite do dia anterior.

No registro policial, Lucas Dias Palácio relatou que o caso ocorreu enquanto ele aguardava a irmã concluir o treino. Os dois foram juntos para a academia. Após finalizar os exercícios, o médico permaneceu no estabelecimento e fazia selfies e vídeos no local até ser abordado por um outro aluno.

"Ele me perguntou se eu estava tirando fotos dele, e como isso não ocorreu e até o momento não o conhecia, eu disse que não", relatou Lucas no BO. De acordo com o médico, mesmo diante da resposta, o homem demonstrou comportamento agressivo e o ameaçou de morte.

"Ele me respondeu com a seguinte ameaça: 'vou acabar com a sua vida, com a sua raça.' Em outro momento, o mesmo mencionou amigos que possuem armas", narrou.

Além de comunicar a ameaça às autoridades, o médico também expôs o caso nas redes sociais e cobrou providências da academia. “Só queria que a Smart Fit tomasse a atitude mínima de afastamento dele da unidade. O cara ameaçou a minha vida, deixou claro que tem acesso a armas. Isso não basta? Vão esperar ele matar?”, escreveu ele em seu perfil no Twitter.

Após a publicação, Lucas disse ter recebido mensagens do aluno pelo Instagram. Na conversa, cujos prints foram divulgados pelo médico, o homem pede desculpas e diz que também registrou um BO por supostamente ter sido acusado injustamente.

“Jamais ameaçaria alguém de morte, e a última coisa que eu seria era homofóbico, tenho inúmeros amigos homossexuais e tenho muito orgulho, carinho e respeito por todos”, diz trecho da mensagem. A identidade do homem não foi revelada. Em resposta, o médico afirmou: “Pessoas como você não merecem o perdão”.

O POVO procurou a Smart Fit para saber detalhes sobre o caso. Em nota, a academia disse que se solidariza com o aluno alvo de homofobia e reafirma seu compromisso em defesa do respeito à diversidade. “A Smart Fit não admite atitudes de intolerância em suas dependências e apura o ocorrido para que possa tomar todas as medidas cabíveis respeitando as leis”.

A empresa ainda disse estar colaborando com as autoridades para a devida investigação do caso e que fornecerá imagens das câmeras de segurança do prédio caso haja ordem judicial.

Também por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que a denúncia está sendo apurada pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro do Norte. A pasta afirma ainda que outras informações sobre o caso serão repassadas em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais.