Médico é contaminado ao atender caso de coronavírus na Bahia

Um médico foi contaminado por coronavírus na Bahia. A informação foi divulgada pelo secretário estadual da Saúde (Sesab), Fábio Villas-Boas, na manhã desta quarta-feira (18). O CORREIO apurou que o caso foi em Salvador, quando o médico trabalhava em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Segundo ele, o profissional de saúde foi contaminado quando atendia um dos primeiros casos da doença no estado. "Precisamos reforçar o chamamento à atenção ao uso de equipamentos de proteção individual das equipes de saúde nas emergências", escreveu o secretário em uma rede social.





Ainda de acordo com o secretário, o médico está em casa em isolamento e evolui bem. "Mas não podemos descuidar com nossos soldados no front", completou o secretário. Até o momento, a Bahia tem 17 casos confirmados da covid-19.

