Médico é punido por cobrar vacinação de técnico do Caxias e pede demissão

Após cobrar publicamente a vacinação contra a covid-19 de Rafael Jaques, técnico do Caxias-RS, o médico do clube Rafael Lessa foi punido com a proibição de participar dos jogos do time. Revoltado com a decisão, Lessa acabou pedindo demissão.

"Eu me importo muito com o Caxias", disse em entrevista ao UOL Esporte. "O umbigo da minha filha de 3 meses está enterrado no meio campo do Caxias. Não é que eu queira o mal do clube. Mas sou médico intensivista, eu sei o que passamos na pandemia, com todo mundo morrendo. Não posso admitir que eu seja o exemplo do negacionismo", afirmou o médico de 38 anos, que é era o responsável pelo protocolo contra o coronavírus no clube.

Em agosto deste ano, o treinador Rafael Jaques já havia sido internado por cinco dias por conta de complicações com a doença. Na época, a assessoria do Caxias informou que ele tinha optado por não se vacinar. Na mesma semana da sua internação, o clube passou por um surto de covid, que afastou oito pessoas, entre jogadores e membros da comissão técnica.

Lessa afirma que, após se recuperar da doença, Jaques passou a ignorar e fazer pouco caso dos alertas sobre sua imunização. Uma das suas justificativas era a de que ele seria saudável e preferia que outras pessoas se vacinassem antes.

"Ele se negava a vacinar e ponto final. Se considerava muito bem de saúde. E debochava da imprensa, deixava transparecer esse desdém nas entrevistas", disse o intensivista, que afirma ter cobrado diversas vezes que a direção do time para que obrigasse o técnico a se vacinar.

A pressão continuou, e no dia 14 de setembro Jaques cedeu aos pedidos e finalmente se vacinou, conforme revelou em uma entrevista na ocasião.

No entanto, Lessa disse que o técnico não informou ao departamento médico que já havia se imunizado, e, sem saber desta informação, o médico publicou um texto nas redes sociais cobrando o treinador.

"Infelizmente, não é possível pegar a mão ou a orelha de um adulto e levá-lo ao posto de vacinação, mesmo que este esteja a poucos metros do campo de trabalho", escreveu ele em um ‘fio’ do Twitter, na sexta passada (17).

“Você prejudica não só a você e sua família, você levanta dúvidas sobre a instituição que representa e que, definitivamente, não compartilha de suas idéias cincadas”, declarou o médico.

Após publicar o texto, o presidente Paulo Cesar Santos e o vice do departamento médico procuraram Lessa para lhe informar que Jaques e o gerente de futebol haviam determinado seu afastamento dos jogos da equipe. Revoltado, o médico decidiu se demitir.

Sobre o caso, o clube afirmou que "as decisões tomadas pela S.E.R. Caxias sempre são priorizando os maiores e mais sagrados interesses da Instituição, acima de qualquer outro interesse de cunho pessoal de quem quer que seja", disse através da assessoria.

O Caixas disputa a Série D do Brasileiro e está classificado às oitavas de final.