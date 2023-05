Médico equatoriano processado por erro volta a operar no Rio

Depois de ter sido preso acusado de erro médico, o profissional equatoriano Bolívar Guerrero Silva voltou a operar no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Ele deixou a prisão no final de fevereiro e, desde abril, voltou à sala de cirurgia para realizar diversas intervenções cirúrgicas na unidade de saúde, de acordo com o G1. O advogado do médico, Alexandre Costa, relatou que o profissional está trabalhando normalmente.

"Ele está clinicando e realizando cirurgias reconstrutivas. Lembrando que ele não tem nenhum tipo de impedimento para continuar exercendo sua profissão, seja do Conselho de Medicina ou da Justiça", disse o advogado.

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou que o médico, mesmo sendo alvo de uma sindicância, continua com o registro ativo.

Vale lembrar que Bolívar foi preso após Daiana Chaves, de 37 anos, ter ficado internada por quatro meses depois de passar por um procedimento feito pelo médico. A dona de casa ficou com diversas complicações no corpo. Ainda na denúncia, a mulher revelou que era mantida em cárcere privado.

Ele foi preso em julho do ano passado, quando estava realizando uma cirurgia na Clínica Santa Branca.