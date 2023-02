Médico morre após desaparecer em banho de mar em Barra Grande

O médico Antônio Felisberto Sá morreu depois de desaparecer enquanto tomava um banho de mar na praia de Barra Grande, na península de Maraú, litoral da Bahia.

O médico, que trabalhava no município de Itambé havia 40 anos, no Sudoeste do estado, estava na praia com familiares, na tarde de sexta-feira (17), quando desapareceu.

Corpo de Bombeiros e grupos de Salva-Vidas foram acionados para realizar as buscas ao médico.

Prefeitura emitiu nota de pesar

A morte do médico foi confirmada pela Prefeitura do município.

"A partida inesperada de Dr. Antônio deixa toda comunidade enlutada. Neste momento de extrema dor, a Prefeitura de Itambé se solidariza com todos os familiares e amigos, pedindo a Deus que possa fortalecer os corações na superação desta lamentável perda", disse nota.