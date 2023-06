Médico que receitou sorvete e Free Fire para criança é recontratado

O médico Marcos Wesley Silva foi recontratado pela rede pública de saúde em Osasco, São Paulo. Ele fora demitido após receitar sorvete de chocolate duas vezes por dia e jogo Free Fire diário para um menino de 9 anos que tinha inflamação na garganta e sintomas gripais.

O caso ganhou repercussão nas redes sociais.

Apesar da recontratação, a Folha de S. Paulo informa que o atendimento prestado pelo profissional é alvo de uma investigação do Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo).

A recontratação ocorreu nesta quarta-feira (31) por ordem do prefeito Rogério Lins (Podemos), de acordo com a Prefeitura de Osasco. O prefeito viu a atitude do médico como humanizada.

"Na receita há a prescrição de toda a medicação necessária ao paciente. Quando ele coloca o sorvete e o jogo, ele quis humanizar o atendimento", disse.

Mãe protesta

A mãe da criança, Priscila da Silva Ramos, se posicionou contra a recontratação. Ela afirmou que a prefeitura olhou apenas para a receita e não para o atendimento.

"Só levaram em conta a parte da receita, mas não viram a parte que o médico não examinou meu filho, só prescreveu um monte de medicamentos", afirmou.

"Ele está saindo como certo e eu errada. A situação ficou pior para o meu lado, não foi o dele. O meu ficou muito ruim porque estão dizendo que eu estou querendo ibope, mas não é isso. Tanto que eu não quis aparecer em nenhuma imagem", comentou.

A mãe da criança afirmou que apenas quis expor uma situação que ela afirmou ser recorrente.

"Minha intenção era mostrar o caos da saúde aqui em Osasco, onde eles [médicos] não olham na sua cara, não examinam, debocham. Várias pessoas vieram falar comigo que passaram pela mesma situação de descaso", explicou.