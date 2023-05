Médico receita sorvete e jogo 'Free Fire' para criança com sintomas gripais

Uma receita de um médico para o tratamento de uma forte gripe em uma criança ganhou repercussão na internet após o profissional prescrever, entre medicações convencionais, sorvete de chocolate e Free Fire - um jogo de ação online. O caso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. A criança foi levada ao hospital pela mãe. Ela apresentava sintomas como tosse, dor de garganta, tonturas e vômito.

Depois de chegar em casa e mostrar a receita para um parente, Priscila da Silva Ramos, mãe do menino, percebeu que o médico tinha debochado dela e da criança. "Como meu filho vai tomar sorvete de chocolate? Ele está com a garganta inflamada", disse.

A genitora contou ao g1 que o médico não examinou a criança, apenas perguntou o que ele estava sentindo e "começou a receitar um monte de remédio. Alguns eu conhecia, como dipirona, os outros eu não conhecia, e ele não me explicou nenhum".

Sem se levantar da cadeira atrás da mesa, o médico perguntou para o menino se ele queria "sorvete de chocolate ou morango". Ele optou por chocolate "e aí o médico prescreveu na receita: sorvete de chocolate duas vezes ao dia mais Free Fire diariamente".

Questionada pelo g1, a prefeitura de Osasco afirmou, em nota, que Gabriel chegou à unidade com quadro de nasofaringite aguda. De acordo com o exame físico descrito em prontuário pelo médico, a criança encontrava-se com quadro inflamatório agudo e sem sinal de gravidade da doença. "O médico refere ter prescrito o sorvete para alívio da dor, já que a ingestão de gelado exerce efeito anestésico e assim a criança conseguiria se alimentar durante a fase aguda da doença."

A prefeitura ainda afirma que, "devido à conduta indevida com o paciente e seus familiares e o não esclarecimento das condutas tomadas, o médico foi desligado do quadro de prestadores de serviços."