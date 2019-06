Médicos do PSG apontam que Neymar retorna em quatro semanas

Neymar vai ficar longe dos gramados por quatro semanas. Esse é o prognóstico divulgado pelo departamento médico do Paris Saint-Germain neste sábado (8). A atualização do caso clínico do atacante foi assinada pelos médicos Laurent Aumont, da equipe profissional do PSG, e Gérard Saillant, contratado pelo clube para avaliar o caso.

O atacante machucou o tornozelo direito no primeiro tempo do amistoso contra o Catar, na noite de quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Neymar deixa o Mané Garrincha com bolsa de gelo no pé lesionado (Foto: Evaristo Sa/AFP)

Segundo o comunicado, o diagnóstico aponta "uma entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito sem indicação cirúrgica". Caso se recupere nesse período, Neymar estará apto para a estreia do PSG na Ligue 1, o campeonato francês.

Ele estaria recuperado logo após a final da Copa América, competição da qual o jogador acabou cortado. A decisão do torneio continental está marcada para 7 de julho.

Confira o comunicado na íntegra:

"Neste sábado, Laurent Aumont, médico da equipe profissional do Paris Saint-Germain, e o professor Gérard Saillant, figura internacional da medicina esportiva e membro do conselho médico do clube, avaliaram a situação de Neymar Jr, que lesionou-se com a seleção brasileira na última quarta-feira em uma partida de preparação na Copa América.

Ambos os médicos diagnosticaram uma entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito sem indicação cirúrgica. O tratamento dessa lesão será articulado em torno de uma reabilitação funcional. O retorno do atacante do Paris Saint-Germain deve ocorrer dentro de quatro semanas."