'Medida Provisória' chega ao Globoplay e Lázaro Ramos comemora: 'Histórico'

Lázaro Ramos anunciou em seu Instagram que o filme Medida Provisória chega no catálogo do Globoplay nesta quinta-feira, 14 O longa estreou nos cinemas no dia 14 de abril.



Em um vídeo em seu perfil na rede social, o diretor do filme comemorou a conquista e enfatizou que a produção segue em cartaz em algumas salas de cinema.



"Amores, duas novidades: cabelo novo e advinha onde Medida Provisória está disponível pra assistir? Isso mesmo, no Globoplay. Apesar de continuar em algumas salas de cinemas, o que é histórico, agora vocês também podem ver e rever o nosso filme pelo streaming direto da sua casa", escreveu Lázaro na legenda do post.



"Que massa, não? Mais uma conquista coletiva que Medida Provisória nos proporciona. Obrigado", concluiu. Sucesso entre os críticos de cinema e também nas bilheterias do país, o filme é composto por talentos renomados, como Taís Araújo, Adriana Esteves, Renata Sorrah e Alfred Enoch.



A trama se passa num futuro distópico em que o governo brasileiro obriga os "cidadãos afrodescendentes" a voltarem à África, criando caos, protestos e um movimento de resistência que inspira a nação.