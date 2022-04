Medida Provisória é segunda maior estreia nacional do ano

Dirigido por Lázaro Ramos,o filme Medida Provisória chegou em 14 de abril aos cinemas brasileiros e já se consolidou como a segunda maior estreia nacional do ano, atrás apenas de Tô Ryca 2, que fez R$ 2,2 milhões em sua abertura em fevereiro.

Logo na primeira semana em cartaz, Medida Provisória bateu a marca de 100 mil espectadores e arrecadou mais de R$ 2 milhões entre os dias 21 (quinta) e 24 de abril (domingo). Já com a segunda semana em exibição, o filme somou 237 mil espectadores no total.

Atualmente, o longa se encontra na quinta posição de maiores bilheterias do final de semana, segundo dados da Comscore. Com isso, a produção perde apenas para Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore; Sonic 2; Cidade Perdida e Detetives do Prédio Azul 3.

Adaptação da peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, Medida Provisória tem elenco principal formado por Alfred Enoch, Seu Jorge e Taís Araújo.

Veja o trailer: